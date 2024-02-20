وفاة حماة الفنان أحمد سلامة.. والعزاء بمسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم

أعلن الفنان أحمد سلامة، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، وفاة والدة زوجته، السيدة منى جلال.

وفاة حماة الفنان أحمد سلامة

وكتب سلامة في منشوره: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة زوجتي منى جلال.. إنا لله وإنا إليه راجعون .. العزاء اليوم الثلاثاء 20-2 بجامع الرحمن الرحيم.. صلاح سالم.. قاعة الروضة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم»

وتفاعل مع المنشور العديد من الفنانين والجمهور، الذين قدموا واجب العزاء لسلامة وزوجته، ودعوا للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

مسلسل سر إلهي

ويخوض الفنان أحمد سلامة السباق الرمضاني 2024، خلال مسلسل سر إلهي، الذي يشارك فيه عدد من نجوم الفن أبرزهم روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي.