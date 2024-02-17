أحمد سلامة: هتابع «صيد العقارب» في رمضان.. وغادة عبدالرازق فنانة متميزة

كشف الفنان أحمد سلامة أنه يحرص على متابعة الأعمال الدرامية في السباق الرمضاني، حيث إنه يستمتع بالإبداع الذي يقدمه زملائه الفنانين في ماراثون رمضان.

أحمد سلامة: غادة عبد الرازق فنانة موهوبة

وقال سلامة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتابع مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق لأنه يحبها كثيرا، وهي فنانة مميزة وموهوبة، وعمل معها من قبل، مشيرا إلى أنه سيشاهد مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين.

وأضاف سلامة أنه في شهر رمضان لا يكون لديه وقت كاف لمتابعة كل المسلسلات بسبب التجمعات الأسرية وأداء العبادات، ولكنه بعد انتهاء الشهر الكريم يحرص على متابعة كل المسلسلات.

أحمد سلامة: سأفتقد محمد رمضان هذا العام

كما أكد أحمد سلامة أنه سيفتقد الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني هذا العام، لافتا إلى أنه يحب أعماله ويستمتع بمتابعتها، لأنه يقدر على خلق حالة خاصة مع الجمهور.