أحمد سلامة: «يوسف وهبي حفظ أدواره بالنظرة.. ورتيبة الحفني علمتني المزيكا»

قال الفنان أحمد سلامة، إنه لا ينسى دخوله ستديو مصر لأول مرة، موضحاً: «دخلت عالماً غريباً عند دخولي ستديو مصر وكنت أبكي عند رؤية المخرج حسن الإمام».

أكاد أكون نمرة واحد في المسرح

وأضاف أحمد سلامة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أطالب بإعادة تكوين فرقة أطفالنا بالتليفزيون، مشيرا إلى أن الإعلامية الكبيرة رتيبة الحفني «كانت تعلمني المزيكا في ماسبيرو».

وأوضح أنه يشجع نادي الزمالك، ويقف بجانبه ولا يمكن أن يشجع ناديا غيره، لافتا إلى أنه رغم تشجيعه الزمالك فإنه يحب الأهلي ولا يكرهه لأنه بعيد كل البعد عن التعصب الكروي.

وأفاد الفنان أحمد سلامة: «طلبت من محسن محيي الدين الجلوس مع رشدي أباظة»، مضيفا أنه توجد طاقة إيجابية كبيرة تنتابك بمجرد رؤية رشدي أباظة، مشيرا إلى أن يوسف وهبي كان يحفظ دوره بالنظرة.

ولفت الفنان أحمد سلامة: «كانت تربطني علاقة صداقة قوية مع الفنانة الراحلة هدى سلطان، وذلك خلال مسلسل الوتد»، مشيراً إلى أنها كانت تحفظ مشاهدها بشكل غريب من خلال جهاز تسجيل، «ووكمان»، وكانت تسجل مشاهدها بصوتها ثم تحفظها طوال اليوم وقبل التسجيل.

وتابع: «أول مرة قابلتها كانت تمشي في اللوكيشن ولم يكن التصوير قد بدأ فسألتها ماذا تفعلين فقالت: بدرس المكان لأنه سيصبح بيتي في التصوير حتى لا أكون غريبة عليه».

مفاجأة بشأن فيلم «أفواه وأرانب»

كشف الفنان أحمد سلامة عن مفاجأة، قائلا إن فيلم «أفواه وأرانب» كان مسلسلا إذاعيا في البداية ثم تم تحويله إلى فيلم سينمائي.