وائل جسار يحتفل بتحقيق أغنية «كل وعد» مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفل الفنان وائل جسار، مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» بتحقيق أغنية «كل وعد» أول مليون مشاهدة على يوتيوب.

ونشر «جسار» الأغنية معلقًا: «أول مليون مشاهدة لأغنية كل وعد على يوتيوب - وائل جسار».

أغنية ظروف معنداني

طرح «جسار» عبر «يوتيوب» مؤخرًا أغنية «ظروف معنداني»، التي تعاون فيها مع الشاعر هشام صادق، وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونالت إشادات الجمهور.

كلمات الأغنية:

وتقول كلمات الأغنية: «في إحساس ماليني، وفي خوف ودموع في عيني مش قادر أداريها، ظروف معنداني بتجبرن ياحبيبي أنساك، ظروف كتير تاني».