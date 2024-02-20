توني ماهر لـ«الوطن»: أقدم دور شاب هادئ وطيب في مسلسل «فراولة»

أعرب الفنان توني ماهر، عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الرمضاني «فراولة» بطولة نيللي كريم، والمقرر عرضه في رمضان 2024.

توني ماهر سعيد بمشاركته في مسلسل فراولة مع نيللي كريم

وقال توني ماهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سعيد جدًا بالمشاركة في مسلسل فراولة مع نيللي كريم، فعندما عرض عليّ الدور لم أتردد لحظة في قبول العمل، يكفي أنه مع نيللي كريم فنانة متعاونة جدًا».

وأضاف: «بالنسبة لدوري، أقدّم دورًا جديدًا وهو شاب هادئ وطيب، عكس الأدوار التي قدمتها من قبل، وهي شخصية الباد بوي».

أبطال مسلسل فراولة:

يضم مسلسل فراولة عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم: «نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، مدنيا سامي»، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج: شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

قصة مسلسل فراولة:

وتدور قصة المسلسل حول ابنة حارس عقار تداعي في حي الزمالك، تُدعى فراولة، وهي بارعة في قراءة الفنجان وتعمل في شركة، تتغير حياتها فجأة وتصبح هي صاحبة الشركة.