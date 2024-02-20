وكالات دولية تحذر من ازدياد وفيات الأطفال في غزة.. أمراض وجوع ومياه ملوثة

حذّرت الأمم المتحدة، من أن النقص الواضح في إمدادات الغذاء، وانتشار سوء التغذية، وتفشي الأمراض بشكل سريع، قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

الغذاء والمياه النظيفة أصبحت نادرة للغاية

وبعد مرور 20 أسبوعًا على الصراع الذي يخوضه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أفادت وكالات الأمم المتحدة بأنّ الغذاء والمياه النظيفة أصبحت نادرة للغاية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وأن معظم الأطفال يعانون من أمراض معدية.

وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف، إنّ غزة على وشك أن تشهد زيادة كبيرة في وفيات الأطفال، التي يمكن تفاديها، مما قد يزيد من معدلات الوفيات غير المقبولة بالفعل.

وتشير تقارير من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن ما يقارب 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة يعانون من واحد على الأقل من الأمراض المعدية، وتبين أن 70% منهم تعرضوا للإسهال خلال الأسبوعين الأخيرين، بزيادة تصل إلى 23 مرة مقارنة بعام 2022.

الجوع والمرض يشكلان مزيجًا قاتلًا

وذكر مايك رايان، المسؤول عن الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن «الجوع والمرض يشكلان مزيجًا قاتلاً».

وأشار إلى أن الأطفال الجائعون والضعفاء والمصابون بصدمات نفسية شديدة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ويواجه الأطفال المرضى، خاصة الذين يعانون من الإسهال، صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية بشكل جيد.

ووفقًا لتقييم الأمم المتحدة، فإن أكثر من 15% من الأطفال، دون سن الثانية في شمال غزة يعانون من سوء تغذية حادة، وهم يعانون تقريبًا من نقص كامل في المساعدات الإنسانية.

تفاقم الوضع الحالي وزيادة خطورته

وحذرت وكالات الأمم المتحدة، من أن «البيانات التي جرى جمعها في يناير، قد تشير إلى تفاقم الوضع الحالي، وزيادة خطورته».

ووفقًا للتقييم، يعاني 5% من الأطفال دون سن الثانية في جنوب قطاع غزة من سوء تغذية حادة.

وأكدت الوكالات الأممية، أن هذا التدهور في الحالة الغذائية للسكان خلال ثلاثة أشهر، هو أمر غير مسبوق على مستوى العالم.