تفاصيل الجنيه الإلكتروني بديل الورقي ببرنامج «خليك في الأصل» لـ حسن عثمان

كشف الإعلامي حسن عثمان، خلال تقديم برنامج «خليك في الأصل» على تلفزيون «الوطن»، تفاصيل الجنيه الإلكتروني بديل الورقي، مجيبًا على سؤال، هل يلغي العملات القديمة؟

العملة الرقمية

وقال «عثمان» إنّ عددًا كبيرًا من المواطنين، يسأل اليوم عن تفاصيل العملة الرقمية الجديدة، التي ستكون بديلة للورق.

وأضاف عثمان: «الحقيقة أنّ الجنيه الإلكتروني، لن يكون بديلًا للجنيه الورقي، بل مكملًا له، فالجنيه الورقي سيظل موجودًا، والجنيه الرقمي أيضًا موجود في نفس الوقت».

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من دول العالم تعتمد، على وجود عملة رقمية والبنوك المركزية الخاصة بهذه الدول، لديها عملة رقمية منذ سنوات طويلة، ولكن يجب الانتباه، بأن العملة الرقمية التابعة بالبنوك المركزية ليس لها علاقة مطلقًا، بعملة «البيتكوين» وغيرها من العملات المشفرة.

استخدامات العملة الرقمية،

وعن استخدامات العملة الرقمية، أوضح أنها تستخدم بالفعل، فالشخص الذي لديه محفظة موبايل أو «إنستا باي» أو محفظة بنك يتم من خلالها تحويل واستقبال أموال، دون رؤيتها أو لمسها، وبالتالي الجنيه الرقمي موجود بالفعل.

ولفت أن هناك دول تستخدم العملة الرقمية منذ 1993 في فنلندا، وبالتالي الجنيه الرقمي ليس ابتكارًا مصريًا، ولكنه قديم للغاية وتستخدمه العديد من الدول.