«طه حسين: قيمة متجددة».. ندوة ثقافية في مجمع اللغة العربية الاثنين المقبل

يستأنف مجمع اللغة العربية، برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبد الحافظ، رئيس المجمع، نشاطه الثقافي في دورته التسعين، بالندوة الثقافية الأولى هذا العام بعنوان: «طه حسين: قيمة متجددة»؛ وذلك في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأديب العربي، رئيس المجمع الأسبق.

تفاصيل ندوة طه حسين في مجمع اللغة العربية

تبدأ فعاليات الندوة الثقافية، بكلمة افتتاحية للدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس المجمع، ثمّ كلمة للدكتور محمد العبد، عضو المجمع، ومدير الندوة للتعريف بالندوة وأهميتها ومحاورها، والترحيب بالمتحدثين، ثم كلمة للدكتور محمود الربيعي، عضو المجمع، بعنوان «طه حسين التنويري»، تليها كلمة للدكتور سامي سليمان، أستاذ الأدب العربي ونقده، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بعنوان «طه حسين والترجمة»، ثم كلمة للدكتور أحمد زكريا الشلق «عضو المجمع»، بعنوان «طه حسين والسياسة»، ثمّ يعقب ذلك تلقي المداخلات من الحضور، والتعقيب عليها من المتحدثين.

وأضاف المجمع، في بيان: «تبدأ وقائع الندوة الثقافية في تمام الساعة الواحدة ظهر الاثنين 26 فبراير 2024م، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المجمع بالزمالك، ويقام حفل شاي للضيوف المجمع، مع التجول في أروقة المجمع لمطالعة مطبوعاته ومجلته العلمية المحكَّمة، التي سيُتاح عليها خصم 30%، في يوم الندوة، مع التأكيد على أن الحضور متاح للجميع، ولا يُشترط إحضار الدعوة الورقية.

سيرة ومسيرة الدكتور طه حسين

عميد الأديب العربي، هو رئيس المجمع الأسبق طه حسين (1889 -1973م): أديب كبير، ومفكر حرّ، وناقد خبير، فتح للأدب العربي آفاقًا عالمية فاستحق أن يكون له عميدًا، ومن بين المناصب التي اضطلع بها وزيرًا للمعارف، ورئيسًا لمجمع اللغة العربية.

وقد نال العديد من الجوائز والتكريمات، من داخل وخارج مصر منها، جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1958م، وقلادة النيل سنة 1965م.