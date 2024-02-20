5 معلومات عن آلة موسيقية ظهرت في مسلسل الحشاشين.. عمرها 10 قرون

قطاع كبير من الجمهور عبر عن شوقه وحماسه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لمتابعة مسلسل الحشاشين والذي من المُقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك، وحرص صانعي العمل على مشاركة عدد من الوجوه الشابة في أحداث المسلسل، منهم الفنانة سارة الشامي.

وروجت الفنانة سارة الشامي لدورها في مسلسل الحشاشين بنشر صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كشفت خلالها عن ملامح الشخصية التي تجسدت في فتاة جميلة لها شعر طويل منسدل على كتفيها، ترتدي ملابس تتوافق مع القرن الـ11 الميلادي، الذي تدور فيه أحدات المسلسل، وظهر بين يديها آلة موسيقية كلاسيكية لها أوتار تعزف عليها.. ما جعل العديد يتساءل عن ماهية تلك الآلة الموسيقية، ومتى ظهرت لأول مرة؟

معلومات عن آلة القيثارة الموسيقية

زياد خورشيد، أستاذ الموسيقى، قال لـ «الوطن» إن الآلة الموسيقية التي ظهرت مع الفنانة سارة الشامي، هي آلة القيثارة الكلاسيكية، مشيرًا إلى أبرز 5 معلومات حولها، كالتالي:

- القيثارة هي آلة وترية قديمة، مصنوعة من الخشب الخفيف ولها جوانب مقوسة.

- آلة موسيقية كلاسيكية، وجد وصف لها في المخطوطات والوثائق التي تعود للتاريخ الرومي والفارسي.

- تمتلك أغلب آلات القيثارة 6 أوتار، والبعض منها له 4 أو 12 وترًا، وهي تُصنع من الصلب أو النايلون أو البرونز، وتمتد على لوحة الأصابع التي يتم تثبيتها مع مفاتيح النغمات عند الرأس.

- تُستخدم القيثارة في العزف المنفرد أو يمكن استخدامها في الفرق الموسيقية الصغيرة و الأوركسترا.

- صُنعت القيثارة الكلاسيكية من دمج آلتين موسيقيتين هما قيثارة الباروك، والمصممة مع 5 أوتار، وفيهويلا «عود إسباني» والذي استخدم في القرنين الـ 15و16 في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، أي يصل عمرها لـ 4 قرون.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول جماعة الحشاشين، التي كان يقودها حسن الصباح واشتهرت بالاغتيالات والأعمال المتطرفة، ويجسد كريم عبد العزيز دور حسن الصباح، مؤسس جماعة الحشاشين، والذي شوق جمهوره خلال البرومو الذي طرحته الشركة المتحدة، مؤخرًا بقوله : أنا عاوز الرعب يملأ القلوب واللي يعترض على دعوتنا يتقتل بأبشع الطرق.

ويشارك عدد من الفنانين في بطولة مسلسل الحشاشين، منهم فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين.