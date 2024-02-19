نقاد عن مسلسل الحشاشين: عمل مليء بالإثارة ويكشف أسرار فرقة مثيرة للجدل

يُعد مسلسل «الحشاشين» من الأعمال المترقب عرضها فى الدراما الرمضانية لهذا العام، خاصة أن كل المؤشرات تنبئ بأننا بصدد عمل متكامل فنياً، وكونه يرصد فترة زمنية ربما تكون غير معلومة بشكل كبير للأجيال الجديدة، مما سيجعلهم متلهفين لمتابعته.

«الشناوى»: من الأعمال الضخمة إنتاجياً.. و«عبدالرحمن»: مسلسل يترقّبه الجمهور بشغف شديد

الناقد الفنى طارق الشناوى اعتبر مسلسل «الحشاشين» من الأعمال الضخمة فى السباق الرمضانى لعام 2024، مؤكداً أن ضخامة هذا العمل لا تقتصر فقط على ضخامة الإنتاج، وإنما ترجع إلى ضخامة الأسماء المشاركة فى العمل، والتى تجعل الجميع فى حالة ترقب شديد لما سُيعرض على الشاشات. وأضاف «الشناوى» لـ«الوطن»: هناك أسماء كبيرة مثل النجم كريم عبدالعزيز، وهو فنان كبير وموهوب وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وكذلك الحال بالنسبة للكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج بيتر ميمى، فلهما الكثير من النجاحات والتاريخ الفنى الضخم، الذى يجعل الجميع يترقبون العمل بحماس كبير: «خصوصاً كمان أن العمل تم الإعلان عنه من فترة كبيرة، وكان من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2023، ولكن تم تأجيله، وهو ما جعل حالة الترقّب والحماس تتضاعف».وتابع: «العمل مكلف إنتاجياً بشكل كبير، ويبدو من تفاصيله حجم الجهد المبذول فيه، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بكل فئاته بهذا العمل الكبير».

من جانبه قال الناقد الفنى محمد عبدالرحمن، إن مسلسل «الحشاشين» من أكثر المسلسلات التى يترقبها الجمهور فى السباق الرمضانى المقبل، وذلك لأسباب عدة ومختلفة، أبرزها موضوعه الذى لا يمكن حصره فى فئة الدراما التاريخية فحسب، مضيفاً: المسلسل يتطرق إلى منطقة خاصة جداً لم يتم التعرّض لها من قريب أو بعيد فى الدراما التاريخية من قبل، وهى محاولة كشف أسرار فرقة إسلامية مثيرة للجدل انتشر عنها كثير من الأقاويل والمعلومات، بدرجة جعلت اسمها جاذباً للانتباه بشكل كبير. وتابع: الجميع كان يتساءل «من هم جماعة الحشاشين؟»، وليس هذا فحسب، ولكن كان هناك خلاف أيضاً على حقيقة وجودها، وسبب إطلاق هذا الاسم عليها، وهو ما يخلق حالة من الإثارة والتشويق.

واستطرد فى حديثه، قائلاً: فريق عمل المسلسل أحد العناصر المُحمسة لمشاهدته، لأن بطل العمل كريم عبدالعزيز أصبح من العلامات الأساسية للجمهور المصرى، سواء فى الأعمال التليفزيونية أو السينمائية، وأصبح هناك جمهور كبير يشاهد الأعمال لمجرد أنها تحمل اسم كريم عبدالعزيز بها، وذلك ثقة منهم فى اختياراته والأعمال التى يتصدى لبطولتها، وفقاً لكلامه.

أما عن السبب الثالث الذى يراه «عبدالرحمن»، فيتمثل فى أن المسلسل تم العمل عليه منذ أكثر من عام، وتم تصوير جزء منه فى مكان جديد على الجمهور تماماً، وهو كازاخستان، وهو ما سيجعل الجمهور يرى صورة مختلفة تماماً على الشاشة، حيث إن كل هذه العوامل تؤكد أن مسلسل «الحشاشين» سيكون محط اهتمام الجمهور منذ انطلاق عرض أولى حلقاته.