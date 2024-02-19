فتحي إسماعيل عن الحشاشين: استعنا بمصممي معارك مسلسل game of thrones

كشف المنتج الفنى فتحى إسماعيل كواليس تحضيرات مسلسل الحشاشين، الذى تم الإعلان عن طرحه فى موسم دراما رمضان 2023، ولكن تم تأجيله لرغبة صناعه فى تقديمه على النحو الأمثل، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية العمل وتطلبه مجهوداً كبيراً فى التركيز على كل تفاصيله بدقة شديدة.

المنتج الفني لمسلسل الحشاشين يكشف كواليس العمل

وقال فتحى إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التفكير فى مشروع مسلسل الحشاشين بدأ من شركة سينرجى المنتجة للعمل، حيث كانوا يحلمون بتنفيذه قبل 3 أو 4 أعوام، بحسب قوله، مضيفاً: اتخذنا القرار لتنفيذه، وتواصلت الشركة مع الكاتب عبدالرحيم كمال، ثم المخرج بيتر ميمى، وتحمسا للفكرة والمشروع، وبدأنا الاتفاق على آليات تنفيذه إلى أن أصبحت الفكرة جاهزة تماماً للبدء فى العمل عليها.

وتابع: نظراً لضخامة المشروع بما يشمله من أحداث وتفاصيل تخص الديكورات والملابس.. إلخ، فضلاً عن حرصنا جميعاً على خروجه بشكل مكتمل الأركان، لم نتمكن من العمل عليه فى العام الماضى، وبدأنا التحضير ليكون جاهزاً للعرض هذا العام، حيث اهتممنا بكل التفاصيل، من بينها الملابس مثلاً: «سافرنا جبنا قماش من كازاخستان وتركيا وسوريا، وكمان كان عندنا تصوير فى أماكن صعبة منها مالطة، وصورنا هذا الجزء داخل البحر فى العام الماضى، وكان عندنا تصوير جزء من الأحداث فى كازاخستان، وصورناه فى شهر أغسطس الماضى».

أما عن تصميم مشاهد المعارك، فقال إنهم استعانوا بمصممى معارك عالميين، وهم الذين عملوا فى واحد من أشهر الأعمال الأجنبية، وهو مسلسل game of thrones، والحقيقة أن الموضوع برمته كان بحاجة لتحضيرات من نوع خاص، ولذلك أرى أن هذا المشروع لو كان قُدم فى العام الماضى «ماكانش هيطلع أفضل حاجة»، ومن ثم قررنا أن نأخذ الوقت الكافى فى التحضير والتصوير لخروج العمل بالشكل اللائق.