وظائف شاغرة في كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، حاجتها لشغل وظيفة 7 مدرسين، في عدد من أقسام كلية الألسن، وهي أقسام لغان: «الألمانية، والصينية، والإيطالية، والإنجليزية، والفرنسية».

الوظائف الشاغرة

وذكرت الجامعة أن الوظائف الشاغرة ستكون في 5 أقسام بكلية الألسن، وهي كالتالي:

- (1) مدرس بقسم اللغة الألمانية تخصص «ترجمة».

- (1) مدرس بقسم اللغة الصينية تخصص «أدب - لغويات».

- (2) مدرس بقسم اللغة الإيطالية تخصص «أدب - لغويات».

- (1) مدرس بقسم اللغة الإنجليزية تخصص «ترجمة».

- (2) مدرس بقسم اللغة الفرنسية تخصص «ترجمة - علم لغة» ويفضل تخصص «صوتيات».

المهارات المطلوبة

ويشترط في المتقدم التالي:

- أنّ يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو ما يُعادلها من الجامعات الأجنبية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة وقت سريان الإعلان.

- أنّ يكون مصري الجنسية.

- أنّ يكون حسن السيرة محمود السمعة.

شروط خاصة لبعض الأقسام

وأوضحت الجامعة أنّ هناك شروطاً خاصة ببعض الأقسام، وهي:

- الاختيار طبقاً للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس في تخصصات اللغة الصينية والإيطالية أنّ يكون حاصل على الدكتوراه من إحدى كليات الألسن أو الآداب في التخصص الدقيق المطلوب.

- يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس لقسمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أنّ يكون حاصلاً على الدرجات العلمية من كليات الألسن فقط.

المستندات المطلوبة

ووفقاً لجامعة كفر الشيخ فإنّ المستندات المطلوبة للتقديم بالوظائف الشاغرة هي كالتالي:

- السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية السابقة ومدتها

- أصل (شهادة الليسانس – شهادة تقديرات السنوات الدراسية – شهادة الماجستير – شهادة الدكتوراه).

- 3 نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراه للمتقدم.

- موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان إذا كان يعمل بجهة حكومية أو تقديم تقرير كتابي بعدم العمل لمن لا يعمل.

- إفادة قانونية معتمدة من جهة العمل بعدم الإحالة إلى المحاكم التأدبيبة والجنائية.

- نتيجة تحليل المخدرات وفقاً لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

- تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة.

- أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة كفر الشيخ.

- 8 صور شخصية 4×6.

طريقة التقديم على الوظائف

وتقدم الطلبات شخصياً باليد باسم عميد كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ، مرفق بها المستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 4 مارس 2024، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الإعلان وغير المستوفاة أو المرسلة عن طريق البريد.