«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من الحج.. وتفاصيل نموذج الكشف الطبي

حددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من حج العام الحالي 2024-1445، وتتضمن «مرضى السمنة المفرطة، والحالات المتأخرة من مرضى القلب والأوعية الدموية، ومرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى عمليات غسيل، وأصحاب التليف الرئوي، والنساء الحوامل خاصة اللاتي اقتربن من الوضع، ومرضى التليف الكبدي، ومرضى السرطان».

الفئات الممنوعة من الحج للعام الحالى 2024

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في تقرير، أنّ سفر هذه الفئات يعرضها لمخاطر صحية كبيرة، ويوجد نموذج للكشف على الحجاج المصريين وتتضمن «الرقم القومي، والاسم الرباعي، والعنوان تفصيليا، والتاريخ المرضي»، ويشمل التاريخ المرضي أمراض السكر والضغط والقلب والشرايين والأورام وأزمة رئوية، وأمراض الكبد وأمراض الأمعاء والمعدة.

تفاصيل نموذج الحج 2024

وتابعت وزارة الصحة: «يشمل نموذج الكشف على الحجاج أيضا كتابة إذا كان الحاج بحاجة إلى كرسي متحرك أو عمليات القلب أو الشرايين، وتاريخ الحمل بالنسبة للسيدات الحوامل، أو إذا كان الحاج يعاني من مرض نفسي ويحصل على أدوية».

البعثة الطبية 2024

ونظمت وزارة الصحة والسكان أمس القرعة العلنية لاختيار البعثة الطبية لموسم الحج 2024 بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، حيث تضم البعثة الطبية أكثر من 75 طبيبا بأكثر من 35 عيادة موزعة على مكة والمدينة، تشمل تخصصات متعددة وهي «العظام، والباطنة، والحميات، والأسنان، وعظام القلب، والصيادلة، والتمريض».