«الأرصاد» تحذر سكان 10 محافظات من رياح شديدة الحرارة.. بدءا من الغد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بدءا من طقس غد الأربعاء، وهي ارتفاعات ستكون أكثر تأثيرًا على محافظات الوجه القبلي وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والوادي الجديد، إذ ترتفع قيم الحرارة من 5 إلى 6 درجات.

كتل هوائية صحراوية جنوبية حارة

وأكّدت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد كتل هوائية حارة وشديدة الحرارة أحيانًا في حالة طقس الأيام المقبلة، وستكون أكثر تأثيرًا على محافظات جنوب البلاد، من حيث ارتفاع قيم الحرارة عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات، وذلك على كل من محافظات: (بني سويف - المنيا - الفيوم - البحر الأحمر- أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - أسوان - جنوب سيناء)، إذ تتراوح قيم الحرارة بين 26 لـ28 درجة.

العظمي على القاهرة تصل إلى 24 درجة

وأضافت منار غانم لـ«الوطن» أنَّ الكتل الجنوبية الحارة ستكون أقل تأثيرًا على محافظات شمال البلاد وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة، إذ ترتفع الحرارة بين 3 إلى 4 درجات، إذ أنّه من المتوقع ان تسجل على القاهرة الكبرى بداية الأسبوع المقبل نحو 24 درجة العظمي.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 21 فبراير

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.