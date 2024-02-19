حالة الطقس الأيام المقبلة بالمحافظات.. تحذير من ظاهرة جوية على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشهد البلاد استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، بداية من الأربعاء 21 فبراير حتى الأحد 25 فبراير، وتستمر لمدة 5 أيام، ما يعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق الرئيسية والفرعية، مع وجود تحذيرات لسائقي المركبات أثناء القيادة.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات تشهد البلاد يوم الأربعاء 21 فبراير تأثير ظاهرة الشبورة المائية بداية من الساعة 4 فجرا حتى 9 صباحا، مع ارتفاع طفيف في درجات على المحافظات.

نشاط للرياح وشبورة على الطرق

وتشهد المحافظات الخميس 22 فبراير نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متفاوتة مع تأثير الشبورة على الطرق، وتمتد حتى السبت والأحد 24 و25 فبراير، بالإضافة لنشاط الرياح.

درجات الحرارة الأربعاء المقبل

وتسجل درجات الحرارة الأربعاء المقبل ما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة

درجات الحرارة الخميس المقبل

وتسجل درجات الحرارة الخميس المقبل ما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة

درجات الحرارة الجمعة المقبل

وتسجل درجات الحرارة الجمعة المقبل ما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة

درجات الحرارة السبت المقبل

وتسجل درجات الحرارة السبت المقبل ما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة