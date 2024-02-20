«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم: أجواء شتوية دافئة على الأنحاء كافة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تسود أجواء شتوية دافئة على جميع أنحاء الجمهورية ونشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، كما تنحسر فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون أمطار خفيفة لن يكون لها تأثير على الأعمال والأنشطة اليومية، نظرا لتراجع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي أثرت على البلاد خلال الـ5 أيام الماضية.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم طقس دافئ نهارا على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الدلتا ووسط وشمال وجنوب الوجه البحري، ويصبح الطقس مائل للدفء على محافظات جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد، بينما يسود طقس شديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة على أغلب الأنحاء، نظرا لانخفاض درجات الحرارة الصغرى بفارق نحو 10 درجات عن الحرارة العظمى المسجلة اليوم.

شبورة على الطرق

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الرابطة بين المحافظات والزراعية والسريعة، والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وحتى وسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أنّ الشبورة مستمرة طوال الأيام المقبلة وحتى منتصف الأسبوع المقبل.