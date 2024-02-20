تفاصيل أول قانون لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.. خطوة نحو حماية حقوق المستخدم

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ الاتحاد الأوربي أصدر أول مسودة تنظيم للذكاء الاصطناعي لضبط استخداماته أخلاقياً، موضحًا أنَّ تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل، عند سؤاله عن قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، أجاب بأنّ القانون سيحمي حقوق الإنسان والحريات من أي مخاطر محتملة، ويعزز ثقتهم فيه ويتوسعون في استخداماته المختلفة، كما أجاب بأن أوروبا ستكون رائدة في استخدامات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.

الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق أول قانون لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وأضاف مركز المعلومات في فيديو قصير جرى بثه على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الاتحاد الأوربي يستعد لإطلاق أول قانون لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا في تقرير صادر عنه أنه من المتوقع وصول سوق الذكاء الاصطناعي إلى 1.85 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

اعتبارات تنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة

وأشار تقرير صادر عن المركز أنَّ هناك اعتبارات تنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وأهمية التثبت من مأمونية نظم الذكاء الاصطناعي وفعاليتها، وتسريع إتاحة النظم المناسبة لمن يحتاجون إليها.