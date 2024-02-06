كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسجيل استمارة التقدم امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والإجراءات التي يتم اتخاذها والأوراق المطلوبة لتحرير الاستمارة الإلكترونية وذلك للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وفندقي وتجاري».

خطوات تسجيل استمارة التقدم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم، تعليمات بخطوات تسجيل استمارة التقدم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وما يتم إتباعه عند تحرير الاستمارة الإلكترونية:-

- يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية استمارة طالب تعليم فني من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة به كطلب لدخول الامتحان ويدون بها جميع البيانات التي تم تسجيلها على النت مرفق نموذج بكتيب التعليمات الصادر عن الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني عام 2024، على أن تقوم المدرسة بتصويره وإعلانه الجميع الطلبة ولصق طابع فئة 10 جنيهات باسم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يقوم الطالب بالتوقيع بخط يده على أن يكون الاسم رباعيًا على طلب دخول الامتحان في الجزء المخصص لتوقيع الطالب.

- يقوم الطالب بوضع 5 صور ضوئية حديثة مقاس 64 ذات خلفية بيضاء وغير لامعة بعد توقيعه بالاسم رباعيا عليها على كل من (استمارة النت (الالكترونية) 2 صورة + صورة على شهادة الميلاد +2 صورة مرفقة معتمدة ومختومة من الخلف بعد كتابة اسم الطالب عليها بخط يده لاستخدامها في بيان الدرجات الذي سيصدر للطالب من لجنة النظام والمراقبة المختصة ثم تسلم الاستمارة الإلكترونية وشهادة الميلاد وصورة البطاقة الخاصة به لمسئولي شئون الطلبة بالمدرسة.

- يتم تشكيل لجنة من العاملين بالمدرسة لمراجعة البيانات الواردة بالاستمارة الإلكترونية من واقع شهادة الميلاد المستخرجة من الحاسب الآلي والملف الخاص بالطالب والتوقيع بصحة البيانات والاعتماد من السيد مدير المدرسة وختمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة على الصور الخاصة بالطالب والمواقع المخصصة لاعتماد المدرسة.

-بعد استلام المدرسة لاستمارات نجاح الطلاب المتقدمين عن طريقها من لجنة النظام والمراقبة يتم مراجعتها والتوقيع بصحة البيانات الواردة بها، وأن الصورة تخص الطالب ولصق طابع على الاستمارة فئة 10 جنيه باسم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية وطابع مهن تعليمية فئة «جنيه»، واعتمادها من مدير المدرسة وخاتم شعار الجمهورية الخاص بها في الجزء المخصص لاعتماد المدرسة.