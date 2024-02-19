«الأوقاف» تعقد مجلسا لقراءة «الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» الأربعاء المقبل

تعقد وزارة الأوقاف، مجلس الحديث الرابع عشر لقراءة كتاب: الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي، الأربعاء المقبل، عقب صلاة العصر مباشرة؛ بداية من باب استحباب مكافأة المُهدِي بالدعاء للمُهدَى له إذا دعا له عند الهدية، وسينعقد المجلس بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

نشر الأذكار والأدعية النبوية

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الأذكار والأدعية النبوية اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب صلى الله عليه وسلم.

ويعقد المجلس على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم محمد نصر الدسوقي اللبان، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وأحمد رزق درويش محمد، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

شروط منح الإجازات

ومن المقرر أن يعقد المجلس مع منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان تباعًا ولاحقًا مواعيد هذه المجالس المباركة، بحيث يتم ختم الكتاب قبل رمضان 1445هـ.