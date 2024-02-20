توجيه فرق إرشادية من «زراعة كفر الشيخ» لمتابعة المحاصيل الشتوية بالمحافظة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنشطة الفرق الإرشادية الريفية التي شكلتها مديرية الزراعة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي، للمرور على كافة المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني.

المعاينة الحقلية للمحاصيل

وأوضح الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنّ الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق تضمنت المعاينة الحقلية لمختلف المحاصيل، مثل «القمح، والكتان، والفول البلدي، وبنجر السكر، والبصل، والثوم»، وغيرها، حيث تم فحص النباتات للتأكد من وجود إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة لمزارعين، للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وأيضًا التوعية بمخاطر استخدام المبيدات، وكيفية الاستخدام الآمن والفعال لها، كما تم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التي تُصيب المحاصيل وكيفية مكافحتها، كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تُقلل من استهلاك المياه، وتُعظم من إنتاجية المحاصيل.

توعية المربين بطرق التسمين

وأضاف «غربية»، أنّه فى مجال الإنتاج الحيواني تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين، ومعدل التحويل، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين، تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من الخبراء المشاركين في هذه الفرق.