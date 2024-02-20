حددت وزارة التضامن الاجتماعي أماكن حملة هنوصلك، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات اليوم الثلاثاء 20 فبراير من أجل تسهيل الإجراءات على ذوي الاحتياجات الخاصة.

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم توفير أكثر من مكان اليوم من أجل عمل حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات لذوي الاحتياجات الخاصة كالتالي:

- محافظة قنا جمعية الواقف بمركز الواقف

- محافظة المنوفية قرية شنشور في الجمعية الشرعية بالمركز الإسلامي مركز أشمون

- محافظة الغربية بالهياتم في المحلة الكبرى الجمعية الإسلامية للخدمات الاجتماعية بالهياتم

- محافظة الشرقية مركز ديار بنجم قرية المناصفور في المجمع الطبي

- محافظة الإسكندرية في مقر الهلال الأحمر بسموحه

- محافظة القليوبية في جمعية الزهراء بالبردعة

- محافظة القليوبية في مركز القناطر الخيرية ونادي السلام في مركز بنها

- محافظة الدقهلية في مركز شباب الستاموني قرية الستاموني بلقاس

- محافظة سوهاج في مركز شباب الشباتيه دوار آل همام

- محافظة سوهاج في مركز طهطا قرية السفاحة بمركز شباب والرياضة بجوار المدرسة الابتدائية والإعدادية والمعاهد في المجمع