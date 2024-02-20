«التنسيق الحضاري» يدرج اسم نبيل فاروق في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الدكتور الكاتب نبيل فاروق في مشروع «عاش هنا» الذي يهدف إلى الاحتفاء بالشخصيات المؤثرة من المبدعين والمفكرين الذي أثروا تاريخ مصر الحديث، وعلق الجهاز لافتة على عنوانه في عمارة 10- مجموعة 102 الرحاب.

ولد في 9 فبراير من عام 1956 في مدينة طنطا بالغربية، وبدأ الكتابة في صباه منذ كان في المرحلة الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية التحق بجماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في مدرسته، كما تفتحت شهيته أكثر للأدب والفن.

بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة بنجاح، التحق بكلية الطب في طنطا، وتخرج فيها عام 1980، وقبل تخرجه بعام واحد عام 1979، وعن عمر 23 عاما حصل على جائزة من قصر ثقافة (طنطا) عن قصة (النبوءة)، والتي كانت القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000 فيما بعد.

في عام 1982، انتقل الى (قنا) في دورة تدريبة لمدة شهرين، وبعد نجاحه في الامتحان الإداري انتقل ليبدأ عمله كطبيب في بلدة (أبو دياب شرق).

بداية التحول الجذري في مسيرته الأدبية كانت في عام 1984، عندما شارك من خلال إعلان نشرته مجلة (عالم الكتب) عن مسابقة في مجال قصص الخيال العلمي برواية (أشعة الموت)، وفاز بها ونشرت في العام التالي كأول رواية في سلسلة ملف المستقبل الشهيرة، - كانت سلسلة رجل المستحيل هى السلسلة التي سلبت كيان وقلوب الشباب والشابات، فحطمت الأرقام القياسية في المبيعات، وعرفت نجاحاً منقطع النظير من الخليج إلى المحيط.

كان يكتب في أكثر من مجلة ودورية عربية، منها مجلة (الأسرة العصرية) ومجلة (الشباب) وملحق (صبيان وبنات) الذي يصدر مع صحيفة (أخبار اليوم)، ومجلة (باسم).

وتتنوع هذه المشاركات بين الحلقات المسلسلة لخفايا عالم المخابرات وقصصه الحقيقية، وصولاً إلى المقالات العلمية بشتى مجالاتها، لكنها جميعاً تشترك في أسلوب الكاتب المشوق وصياغته المتقنة لها، والتي تجذب الكبير والصغير على حد السواء لمتابعتها باستمرار.

اعتزل مهنة الطب ليتفرغ كليا للكتابة كمهنة رئيسية. وفي أغسطس من عام 1990 انتقل من مدينة طنطا للعيش في (منشية البكري) في القاهرة.

في أكتوبر من عام 1998 فاز بالجائزة الأولى فى مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة (جاسوس سيناء: أصغر جاسوس في العالم).

وأنشأ قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة فرجينيا الأمريكية موقعا خاصا للدكتور نبيل فاروق والذي اعتبره المتخصصون أحد أفضل الكتاب في الشرق الأوسط.