اتحاد الناشرين المصريين يعلن قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفي 

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفي 2024، والتي ستجري في 29 فبراير الجاري.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين، أحمد سعيد عبد المنعم، منشورات الربيع، أحمد عبد المنعم، مؤسسة حورس الدولية، أحمد محمد عصام أحمد بدير، دار الشروق للنشر والتوزيع، أحمد محمد محمد رشاد، مكتبة الدار العربية للكتاب، الجميل أحمد شحاتة، دار وعد للنشر، حسام حامد عبد المطلب، دار المستقبل للنشر، رضا محمد عوض فودة، رؤية للنشر والتوزيع، زياد إبراهيم عبدالمجيد، بيت الياسمين للنشر، فتحي عبد المقصود حسن زين، دار همسة للنشر، محمد إبراهيم العبسي، دار العلم والإيمان، محمد فريد زهران، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية، محمد نبيه عبد التواب بيومي، دار إبهار للنشر، محمد نجاح محمد إبراهيم، دار الرسم بالكلمات، محمود خلف الله دردير زيدان، مؤسسة تبارك للنشر، محمود عبد النبي، دفتر زين للنشر والتوزيع، ممدوح علي أحمد محمد، دار الحرم للنشر والتوزيع، وائل صلاح الدين على الملا، دار مصر العربية للنشر والتوزيع، وليد مصطفى، دار وليد للطباعة والنشر.