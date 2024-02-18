إدراج اسم نهاد صليحة ضمن مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الناقدة الدكتورة نهاد صليحة ضمن مشروع «عاش هنا»، إذ وضع لافتة تحمل اسمها وعنوانها الكائن في 12 شارع دمشق بالمهندسين، بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار الاحتفاء بالرموز التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

معلومات عن نهاد صليحة:

وحسب المعلومات عبر موقع التنسيق الحضاري:

ولدت نهاد صليحة بالقاهرة في 1 مارس 1945.

حصلت على الدرجات العلمية ليسانس في الآداب من كلية الآداب في جامعة القاهرة في 1966؛ وماجستير في اللغة الإنجليزية وآدابها من كلية الدراسات الإنجليزية والأمريكية – جامعة ساكس – إنجلترا 1969؛ دكتوراه في الدراما من كلية الدراما - جامعة إكسترا – إنجلترا – 1984.

التاريخ الأكاديمي:

التحقت التحقت بأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ مساعد لتدريس النقد والدراما بالمعهد العالي للنقد الفني عام 1977.

درست الدراما في كل عدد من الجامعات: (جامعة القاهرة، وقسم المسرح، جامعة الإسكندرية، والمعهد العالي للسينما، ومعهد الفنون المسرحية، جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية - مدرس لمادة الدراما وشكسبير من 1975 إلى 1977).

لجان شاركت فيها نهاد صليحة

شاركت في العديد من اللجان داخل وخارج مصر بينها:

عضو في اللجنة العليا للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة

- عضو في اللجنة العليا للدراما الإذاعية والتليفزيونية - عضو في اللجنة التنفيذية العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي منذ إنشائه عام 1988 وحتى عام 1995 المهرجانات المسرحية التي شاركت فيها داخل مصر وفي الخارج:

- عضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1997- عضو لجنة تحكيم في مهرجان الأسد الذهبي بأوكرانيا عام 1998

- شاركت في مهرجان مسرح حوض البحر المتوسط بأسبانيا

- شاركت في مهرجان دايونيسيا للمسرح في إيطاليا

- شاركت في مهرجان بغداد المسرحي بالعراق في دورتين

- شاركت في مهرجان أيام عمان المسرحية بالأردن

- شاركت في ندوة المسرح والجمهور بالكويت

- شاركت في مؤتمر الإبداع والحرية بطرابلس بليبيا

- رحلت نهاد صليحة في 6 يناير 2017.

أعمال نهاد صليحة:

من اعمالها المؤلفات: «التيارات المسرحية المعاصرة : مهرجان القراءة للجميع، نافذة على الدراما والمسرح، الحرية والمسرح، المكتبة الثقافية، المسرح بين الفن والفكر، المسرح بين الفن والحياة، وسالونيكا للويز بيج ، سلسلة روائع المسرح العالمي»

ترجمات أدبية:

أنا معكم إلى الأبد – رواية للكاتب الأمريكي فريد تشايل – مركز الأهرام للترجمة والنشر 1994، نوبة حراسة وقصص أخرى – عشر قصص قصيرة من الأدب الأمريكي – مركز الأهرام للترجمة والنشر – 1990.

ترجمات أدبية ومسرحية إلى الإنجليزية

ديوان شعر لسعاد الصباح، أربع مسرحيات من فصل واحد لنجيب محفوظ، - بعد أن يموت الملك – مسرحية لصلاح عبد الصبور محاكمة في منتصف الليل جميعها عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.