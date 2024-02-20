طبيب يفجر مفاجآت بشأن المرض «X»: أشد فتكا من كورونا | عاجل

أثارت منظمة الصحة العالمية حالة من القلق خلال الساعات الماضية، بعد أن كشفت عن اقتراب المرض «X» من التفشي في العالم، عقب تصريحات أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التي أكد خلالها أنّه سيكون أكثر فتكا من فيروس كورونا.

دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، كشف عن مفاجآت بشأن المرض «X»، مؤكدا أنّ تحذيرات الصحة العالمية جاءت من أجل جعل العالم في حالة استعدادا لاستقبال الوباء القادم.

مفاجأة بشأن المرض «X» الأكثر فتكا من كورونا

«المرض X هو فيروس تخيلي لم يظهر حتى الآن، وبالتالي منظمة الصحة العالمية تضع سيناريوهات من أجل عدم تكرار سيناريو كورونا»، هكذا أوضح عقبة في تصريحاته لـ«الوطن».

هل العالم مستعد؟.. «عقبة» أكد أنّ العالم بالتأكيد ليس مستعدا للفيروس القادم، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية ترفع حالة القلق، موضحا: «لازم العالم يستعد بشكل كبير عشان منلاقيش نفسنا بنتعامل مع فيروس مؤذي بشكل كبير وفي نفس الوقت العالم مش مستعد له».

طبيب يوضح: العالم ليس مستعدا لمواجهة جائحة جديدة

عقبة، أكد أنّ العالم أصبح مثل قرية صغيرة، وأنّ تفشي أي فيروس يمكن أن يحدث بشكل سريع وينتشر بمنتهى البساطة: «يجب على الأنظمة الصحية في العالم تعلم كيفية التعاون والتعامل في مواجهة جائحة قد تحدث قريبا، ومفيش حاجة اسمها أنا بعيد عما يحدث»، مستشهدا بموقف أمريكا بعد تفشي فيروس كورونا: «ساعتها خرج ترامب وقال ده فيروس في الصين، ولكن بعد ذلك أعلى نسبة وفيات كانت في أمريكا بسبب كوفيد-19».

نصائح للتعامل مع المرض «X» المنتظر تفشيه في العالم

ووجّه الطبيب عددا من النصائح من أجل التعامل مع الجائحة القادمة:

1- ضرورة وجود معلومات صحية كافية لدى الناس.

2- اتباع أساليب الوقاية السليمة.

3- الاهتمام بالصحة العامة.

4- الاهتمام بغسل اليدين باستمرار.

5- تغيير العادات مثل منع تقبيل الأطفال.

6- الاهتمام بأصحاب الأمراض المزمنة.

7- بقاء المريض في المنزل.

واختتم «عقبة» تصريحاته مطالبا المنظمات الصحية بتوفير وسائل الوقاية مثل الكمامات، واستعداد المستشفيات لاستقبال الحالات بشكل مكثف.