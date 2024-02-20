منظمة الصحة العالمية: مرض «X» أكثر فتكا من كورونا.. وتفشيه مسألة وقت

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من جائحة جديدة قد تكون أكثر فتكًا من «كوفيد-19» في المستقبل، مشيرًا إلى أنّ السؤال ليس ما إذا كان المرض سيضرب العالم، ولكن متى سيحدث ذلك، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

المرض X قد يسبب خرابًا في جميع أنحاء العالم

وأكد «جيبريسوس» أن المرض «X» قد يسبب خرابًا في جميع أنحاء العالم، نظرًا لعدم تعلم الناس الدروس من الأوبئة السابقة.

وأشار خلال تحذيره، أن الأمر يتعلق بمتي، وليس ما إذا كانت مسببات الأمراض والجوائح الجديدة ستحدث، مؤكدًا أنه قد قدم تحذيرًا مماثلاً في عام 2018، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، إذ تبين لاحقًا صحة توقعه بشأن انتشار فيروس كورونا القاتل.

مواجهة الأوبئة

وأشار إلى أن العالم لا يزال غير مستعد لمواجهة الأوبئة، على الرغم من بعض التقدم الذي تم تحقيقه في المجالات المختلفة، مثل تحسينات في المراقبة وتطوير اللقاحات، مؤكدًا أن الدروس القاسية التي تعلمناها، يمكن أن تنسى بسرعة مع تحول الاهتمام إلى الأزمات الأخرى، التي تواجه العالم.

وشدد على أنه في حال عدم تعلم العالم من تلك الدروس، فسيكون علينا تحمل عواقب جسيمة في المرة القادمة، وسيكون هناك دورة جديدة من التحديات.

وأوضح أن التاريخ يثبت أن وقوع الأوبئة القادمة مسألة وقت، وليس مسألة إذا كانت ستحدث، مؤكدًا أن سبب الوباء المقبل قد يكون فيروس الإنفلونزا، أو فيروس تاجي جديد، أو عامل ممرض غير معروف حتى الآن، والذي يُعرف بالمرض X.

ويشير مصطلح مرض «X» إلى فيروس بديل افتراضي لم يظهر بعد، ولكن العلماء يعتقدون أنه قد يكون أكثر فتكًا، بنسبة تصل إلى 20 مرة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).