«الداخلية» تستجيب لشكاوى الأهالي من سير السيارات عكس الاتجاه بشارع جسر السويس

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام العديد من قائدي سيارات الأجرة «ميكروباص» (بالموقف النموذجي الجديد بشارع جسر السويس بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة) بالسير عكس الاتجاه (بشارع المقاولون العرب) المجاور للموقف.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات مرورية بالمنطقة «محل الشكوى» لضبط كافة المخالفات، وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب عدد 10 رخصة سير عكس الاتجاه - سحب عدد 1100 رخصة متنوعة - تكبيل عدد 1025 سيارة للانتظار في الممنوع - تحرير عدد 1820 مخالفة متنوعة - حجز عدد «15 سيارة، 14 دراجة نارية» - ضبط عدد 1850 مخالفة تجاوز سرعة).