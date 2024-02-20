صابرين عن دورها بمسلسل مسار إجباري في رمضان 2024: «فخورة بالمشاركة»

عبرت الفنانة صابرين، عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل «مسار إجباري» ضمن مسلسلات رمضان 2024، مشيرة إلى أنها فخورة بالمشاركة في أول إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دور صابرين في مسلسل مسار إجباري

وقالت صابرين في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ «المتحدة» تدعم الشباب وتعطي لهم فرصة البطولة مثل أحمد داش وعصام عمر، مضيفة أنّ المخرجة نادين خان تعتبر من المخرجات المميزات هذا العام، وتهتم بأدق التفاصيل من أجل خروج العمل بأفضل صورة للمشاهدين.

«دراما اجتماعية تجمع بين مواقف كوميدية وأخرى تتسم بالحزن»، بهذه الكلمات أكدت صابرين أسباب موافقتها على المشاركة في مسلسل مسار إجباري، مضيفة: «مسلسل مختلف وجديد، وفخورة بالتعاون مع المنتجة دينا كريم التي بذلت قصارى جهدها من أجل خروج العمل بهذا الشكل، فضلًا عن أنني بشكل خاص، أفضل الأعمال المكونة من 15 حلقة، لأنها مناسبة للشهر الكريم، بعيدًا عن أحداث المط والإعادة».

وتجسد الفنانة صابرين، دور والدة الفنان عصام عمر التي تتعرض للخيانة من زوجها، إذ يتزوج من الفنانة بسمة التي تنجب أحمد داش.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري من بطولة الفنانين أحمد داش وعصام عمر، إذ يقدم الأخير لونًا جديدًا ومختلفًا عن الذي عرف به في ذهن جمهوره خلال بطولته في مسلسل «بالطو»، وخلال عرض البرومو الرسمي لمسلسل مسار إجباري، ظهر عصام عمر بعلامات تشوبها الجدية، بعيدًا عن اللون الكوميدي الذي قدمه من قبل.