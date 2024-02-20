عصام عمر: «مسار إجباري» قريب من الناس ويشبه بيوتنا كلنا

كشف الفنان عصام عمر عن تفاصيل مسلسله الجديد «مسار إجباري» المقرر عرضه في رمضان 2024.

مسار إجباري

وقال «عمر» في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إنّه يسعى لتقديم مسلسل قريب من الناس يشبه بيوتنا كلنا، معربًا عن حبه لتقديم أعمال قريبة من الناس وأغلبية الشعب.

وأضاف عمر، أنّه عندما طرح فكرة المسلسل على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعجبوا بالفكرة.

وأوضح أن فكرة المسلسل، تدور حول شابين يكتشفان أنهما إخوة، ويجدان نفسيهما متورطين في أشياء أكبر من سنهما، والفترة التي من المفترض أن يعيشا فيها.

وأشار إلى أنّه لا بد منهما أن يخرجا ويتصرفا من هذا الموقف، وبالتالي يدخلان في مسار إجباري حتى يخرجا منه.

وعن اشتراك الفنان أحمد داش في المسلسل، قال عصام عمر: «أنا محظوظ إن معه أحمد داش معي أو العكس، لأنه شخصية على طبيعتها للغاية، كما أنه هادئ وإذا عرفته في الحقيقة تحبه، فكنت أحب تعاملي معه قبل العمل في المسلسل».