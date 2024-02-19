بعد نجاحه في «جعفر العمدة».. هل يغير أحمد داش جلده في مسلسل مسار إجباري؟

على مدار 15 حلقة، يقدم النجم أحمد داش، تجربة مختلفة في مسلسل مسار إجباري، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، إذ يقدم لأول مرة شخصية بائع كبدة، ويشاركه في البطولة الفنان عصام عمر، ليحمل المسلسل طابعا اجتماعيا كوميديا، ليتساءل عدد كبير من الجمهور عن طبيعة الدور وأحداث وقصة العمل.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري، في إطار اجتماعي كوميدي عن شابين في مقتبل العمر، تجمعهما عدة أحداث، مخلتفان كليًا في الطباع والعمل، إلا أنهما في النهاية يكتشفان أنّهما شقيقين من ذات الأب، بعد أنَّ كشف لهما والدهما عن السر الذي حاول دائمًا إخفائه.

«داش» بائع كبدة في رمضان

يظهر «داش» ضمن الأحداث في شخصية شاب جامعي، لكنه يمتلك عربة لبيع الأكل ورثها عن والده، إذ تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ويكتشف بالصدفة مع مرور الحلقات، أن له أخ، ليطرح المسلسل عديد من التساؤلات على مدار 15 حلقة خلال شهر رمضان المبارك، بحسب البرومو الرسمي للمسلسل.

وينتهي البرومو بمشهد يجمع عصام عمرو وأحمد داش، وفيه يخبره «داش» أنه رغم كل المشكلات والصعاب، لكنه سعيد لأنه أصبح لديه أخ، ومن الواضح أن الفنان الشاب مع تصدره للبطولة، يقدم عملا مختلفا عما سبق، ومنها دوره في مسلسل «جعفر العمدة» في رمضان الماضي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري من بطولة: أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ورشدي الشامي، ومعالجة درامية باهر دويدار، من سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، من إخراج نادين خان، والمسلسل مكوّن من 15 حلقة.