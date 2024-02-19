فيديو يكشف تواضع أحمد داش في كواليس مسلسل مسار إجباري

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك، وانطلاق ماراثون المسلسلات الرمضانية، منها مسلسل مسار إجباري الذي يحمل نوعًا من الإثارة التشويق، ويُعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تواضع أحمد داش

ظهر الفنان أحمد داش، خلال فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثوان، تم تصويره خلال كواليس مسلسل مسار إجباري، وتداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار «مدى تواضع أحمد داش»، وكان عبارة عن توجيه أحد الأشخاص بعض الأسئلة إليه في إطار أحداث المسلسل، وشخصية «حسين» لا تشبه الفنان «داش» إطلاقًا، وأن الشخصية جميلة للغاية ومحبوبة.

وبملامح رُسمت عليها الفرحة والتواضع، قال «داش» إنه يمارس هوايته المفضلة لعب كرة القدم، بجانب ممارستة للتمثيل: «أنا لاعب كرة في نادي إنبي».

قضايا يحب داش الدفاع عنها

«لو هكون محامي أحب أدافع عن حاجة حراقة كدا قضية آثار مثلًا أو ضرب كدا يعني» هكذا أوضح «داش» عن القضايا التي يحب الدفاع عنها، إذا كان محاميا.

حينما وجه إليه سؤال عن المشاهد التي يشيد بها الجمهور «برافو داش مفيش زيك»، اكتست ملامحه الخجل وقال «مفيش الكلام ده بس يارب تقولوا كده».