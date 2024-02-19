ناقد فني عن مسلسل «مسار إجباري»: أتوقع عملا فنيا ناجحا

أشاد الناقد محمود قاسم، بالاعتماد على النجوم الشابة في الأعمال الدرامي وضخ دماء جديدة، كان آخرها مسلسل «مسار إجباري»، المتوقع عرضه في دراما رمضان 2024، لافتا إلى أنه خصص مساحات كبيرة للشباب مثل أحمد عصام وأحمد داش.

محمود قاسم يشيد بمسلسل «مسار إجباري»

وقال قاسم، «من المميز اختيار الفنان عصام عمر، الذي تميز بأدائه الكوميدي في مسلسل «بالطو»، وأثبت نفسه عن جدارة مع مجموعة من الشباب، لينتقل إلى بطولة مسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان»، متوقعا أن يكون عملا فنيا ناجحا.

وتحدث قاسم عن المخرجة نادين خان، قائلا إنها مخرجة متمكنة، تستطيع إخراج أفضل وأعلي الإمكانيات من النجوم، وذلك بسبب عملها كمساعد مخرج مع والدها المخرج الكبير محمد خان، فضلا عن إخراجها مجموعة من الأعمال المهمة على مدار السنوات الماضية منهم مسلسل ليه لأ، ومسلسل مين قال.

محمود قاسم يتحدث عن مسلسل «مسار إجباري»

وعن تقديم المسلسل في 15 حلقة فقط قال، «أنا دائما أدعم التجارب الجديدة، وأيضا حلقات الـ 15 حلقة والـ10 حلقات، لأنها تقدم المحتوي بشكل مقتصر دون ملل، وقد أثبتت تلك التجربة نجاحها على مدار السنوات الماضية، وقد اتجهت الشركة المتحدة هذا العام لإنتاج أكثر من عمل مكون من 15 حلقة فقط».