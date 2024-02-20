15 مستندا مطلوبا للتصالح في مخالفات البناء قبل تطبيق القانون

تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال الفترة المقبلة، لتقنين أوضاع المباني المخالفة للقانون، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتصالح أوضاعهم، وتحقيق إيرادات للدولة.

ويتضمن القانون واللائحة التنفيذية له الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي تشمل:

- تقديم طلب تصالح على النموذج المعد لذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

- شهادة بجهة الولاية للمخالفات الواقعة تصدر من المركز التكنولوجي.

إثبات تاريخ المخالفة

- تقديم ما يدل على أن مستند المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح الجديد، منها تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة أو تقرير معاينة مثبت به تاريخ حدوث المخالفة.

- مستند على تركيب أي مرافق للعقار من كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون.

- عقود البيع

- صورة من القمر الصناعي

- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مدني أو عمارة في التخصص.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من كلية هندسة أو مكتب استشاري، وفي حالة المخالفة لا تتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتجاوز 3 أدوار يجرى الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي.

- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق، يقدم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقىة على تقديم طلب التقنين.

- بالنسبة لمخالفة البناء على أراضى وضع اليد تقدم الموافقة على تقنين وضع اليد.

- إيصال بسداد رسم فحص الطلب، وسداد جدية التصالح.

- إقرار بصحة المستندات والبيانات والمساحة وعدد الأدوار.