انطلاق المنتدى العالمي لثقافة السلام.. ووزير إعلام الكويت: دعمنا كامل لفلسطين

انطلقت فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل بالقاهرة والذي تقيمه مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان «السلام العادل من أجل التنمية» وتجرى الفعاليات على مدار أيام 20 و21 و22 فبراير الجاري.

وشهد حفل افتتاح المنتدى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام الثقافة الكويتي ، والعديد من الشخصيات المصريين والعرب والأجانب.

وبدأ المنتدى بالسلام الوطني الجمهوري لمصر، ثم السلام الوطني لدولة الكويت، أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي.

تأكيد الرغبة الإنسانية الصادقة في إقامة السلام

ويهدف المنتدى إلى تأكيد الرغبة الإنسانية الصادقة في إقامة السلام العادل ونشره وإعلاء صوت العقل والحكمة ليغطي على صوت الحروب في كل مكان، إذ يسعى المنتدى لمواصلة الجهود التي قامت بها مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في المنتجين السابقين الذين اقيما في لاهاي في هولندا وفاليتا عاصمة مالطا.

وعبر عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة الكويتي عن الموقف الراسخ والثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بالجهود الثقافية للراحل عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية وبخاصة في مجال الشعر، وكذلك جهوده في ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والسلام من أجل الانطلاق بالشعوب إلى آفاق أكثر رحابة، من أجل أن تقوم الثقافة بدورها المنتظر والمأمول، ومن أجل إبراز دور السلام في كافة مجالات التنمية لتصب في صالح الشعوب.

وأشار إلى حرص الكويت على البحث عن السبل المتعلقة بثقافة السلام لعلمها أن الثقافة خير وسيلة للتعبير عن آمال وطموحات الشعوب، مؤكّدًا موقف الكويت الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية حتى يتحقق للشعب حقه في دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي لوقف عاجل للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.