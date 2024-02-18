مندوب وزير التربية والتعليم يشدد على عدم الغياب بمدارس شمال سيناء

وصل إلى محافظة شمال سيناء مندوب وزير التربية والتعليم، الدكتور مهدي محمود، لزيارة مدارس المحافظة، والاطلاع على سير العملية التعليمية، ومراجعة كشوف الحضور والغياب لهيئة التدريس والمدراء والمدرسين والتلاميذ.

وزار مندوب وزير التعليم، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، مدرسة المقدم شريف عمر الثانوية بنات بمدينة بئر العبد، حيث أثنى على انتظام العملية التعليمية.

التشديد على الحضور والانصراف

شدد مندوب وزير التعليم على الحضور والانصراف، مؤكدا اهتمام وزير التعليم بمحافظة شمال سيناء، والعمل على تطوير العملية التعليمية، واستكمال بناء وترميم المدارس بالشكل الحضاري.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إن نسبة الحضور مرتفعة، وإن هناك تشديدات من المديرية والإدارات التعليمية بمدارس المحافظة، وتنفيذ مبادرة الحصص المدرسية المجانية لطلاب المدارس، والانتظام التعليمي الكامل بجميع المدارس.

زيارة مفاجئة لبعض مدارس المحافظة

كما زار مندوب وزارة التربية والتعليم، بعض مدارس المحافظة، وحضر عرض لطالبات الثانوية بنات في بئر العبد، وبعض الحصص المدرسية.