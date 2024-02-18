أسعار البيض اليوم الأحد 18-2-2024.. 115 جنيها في المزرعة

استقرت أسعار البيض اليوم الأحد 18-2-2024 في الأسواق، حسب ما كشفه الموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن، وهو ما جاء نتيجة التوازن القائم خلال الفترة الحالية بين العرض والطلب.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم، وفق السعر الذي حددته مبادرة خفض الأسعار 115 جنيها في المزارع، وتختلف الأسعار قليلًا عندما تصل إلى المستهلك، نظرا لمصروفات النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك، سعرا يتراوح بين 148 و155 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

واستقر سعر طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، ليسجل 150 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 150 و155 جنيها.

سعر طبق البيض البلدي اليوم

وجاءت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 139 و145 جنيها للطبق.

وتختلف أسعار البيض يوميا في بورصات البيض والدواجن عن التي تصل إلى المستهلك، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيها للطبق، وتأتي التغيرات نظرا للبيع بالتجزئة والقطاعي والحلقات الوسيطة بين المنتج والتاجر وإضافة الهامش الربحي.