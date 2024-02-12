أسعار البيض اليوم الاثنين 12-2-2024.. استقرار ملحوظ في الأسواق

شهدت أسعار البيض اليوم الاثنين 12-2-2024، استقرارا ملحوظا، وفقا للموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن، ونتيجة التوازن القائم خلال الفترة الحالية بين العرض والطلب.

وسجل أسعار البيض وفقا لمبادرة الحكومة لخفض الأسعار 115 جنيها في المزارع، وتختلف الأسعار قليلًا عندما تصل إلى المستهلك، نظرًا لمصروفات النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بين 155 و160 جنيها.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

واستقر سعر طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 142 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 160 و170 جنيها.

سعر البيض البلدي اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسوق نحو 170 جنيها.