«الصناعات الهندسية» توقع بروتوكول تعاون للمشاركة في 5 معارض خارجية

وقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، بروتوكول تعاون مع شركة بيزنس بلس الإماراتية للمشاركة في 5 معارض خارجية خلال 2024، وذلك على هامش فعاليات معرض تعميق الصناعة المحلية.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن رؤية مجلس إدارة الغرفة هي فتح مزيد من الأسواق العالمية للمنتجات المصرية، وخاصة في القطاع الهندسي.

فتح أسواق جديدة لتصدير الصناعات الهندسية

ويهدف هذا البروتوكول إلى فتح أسواق جديدة لتصدير الصناعات الهندسية من خلال المساعدة في البحث عن شركاء محتملين وجذب استثمارات أجنبية، والترويج للمنتجات المصرية.

وقال وائل عمر عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة بيزنس بلس، إن الهدف من هذا البروتوكول هو تقديم أوجه الدعم والتعاون مع الغرفة الهندسية وأعضائها لفتح أسواق تصديرية لمنتجاتهم وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات بهدف رفع شعار صنع في مصر بمختلف دول العالم.

خطة المعارض في 2024

وأوضح وائل عمر أن خطة المعارض في 2024 تشمل دولة العراق الشقيقة ويتم تنظيم مجموعة معارض بها وهي معرض الزراعة والغذاء والحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية ومعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات ومعرض العراق الدولي للرخام والسيراميك ومعرض العراق الدولي للطاقة الجديدة والمتجددة وفي ليبيا معرض طرابلس الدولي.