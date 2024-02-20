قبل حسن الصباح.. شخصيات حقيقية قدمها كريم عبد العزيز في أعماله

تجربة جديدة يخوضها الفنان كريم عبد العزيز في موسم الدراما الرمضانية 2024 بمسلسل الحشاشين من إخراج بيتر ميمي، حيث يجسد شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة «الفدائيين» والتي ظهرت في القرن الحادي عشر الميلادي، وكان يستخدمها في اغتيال عدد من الشخصيات السياسية الهامة في ذلك الوقت من أجل تحقيق أهدافهم، وهي الجماعة التي عرفت بعد ذلك باسم الحشاشين.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يجسد فيها كريم عبد العزيز شخصية حقيقة في أعماله السينمائية والدرامية، وفيما يلي أبرز تلك الشخصيات:

- «الاختيار»

على مدار الجزئين الثاني والثالث من مسلسل الاختيار جسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية الظابط زكريا يونس، والذى ألقى الضوء على بطولات رجال الشرطة المصرية خلال فترة تعتبر من أصعب الفترات في تاريخ مصر الحديث، والمواجهات التي خاضوها في القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية.

- «كيرة والجن»:

جسد كريم عبد العزيز شخصية الطبيب المصري أحمد عبد الحي كيرة الذي انضم بشكل سري إلى جماعة من الفدائيين تقام الاحتلال الإنجليزي، في فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، وبالرغم أن الفيلم مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد إلا أنها شخصية حقيقية بالفعل لطالب شاب في كلية الطب لعب دور في مقاومة الاحتلال البريطاني منذ ثورة 19 وحتى منتصف العشرينات.

- «الزيبق»

هي الشخصية التي قدمها كريم عبد العزيز في مسلسل «الزيبق» في موسم الدراما الرمضانية 2017، وهي شخصية حقيقة حيث أن أحداث المسلسل مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، عن شخص تم تجنيده من قبل جهاز المخابرات المصري للكشف عن عملاء الموساد في أوروبا، ولكن تم تغير اسم الشخصية لأسباب درامية