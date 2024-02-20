فريق «Game Of Thrones» يصمم معارك مسلسل الحشاشين.. التصوير في 3 قارات

حالة من الإبهار عاشها الجمهور في مصر والوطن العربي بعد طرح البرومو الدعائي لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، وذلك بسبب الضخامة الإنتاجية للعمل الذي يعود للقرن الـ11 الميلادي والذي يتطرق إلى شخصية حسن الصباح وتأسيسه أول جماعة إرهابية في التاريخ والتي عرفت بعد ذلك باسم «الحشاشين».

«مسلسل اتصور في 3 قارات.. آلاف من قطع الملابس والسلاح»، هكذا كشف المخرج بيتر ميمي السبب وراء كون مسلسل الحشاشين واحد من أضخم الأعمال الإنتاجية في الدراما المصرية خلال الموسم الرمضاني 2024، وذلك خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

فريق تصميم معارك «Game Of Thrones» يصمم معارك الحشاشين

واستغرق العمل على المشروع ما يقرب من 3 سنوات حتى يخرج بالشكل المطلوب، وذلك وفقا لتصريحات فتحي إسماعيل المنتج الفني للمسلسل لـ«الوطن»، إذ سافر فريق الأزياء إلى عدد من الدول حتى يستطيع الحصول على القماش الخاص بالملابس التي جرى تصميمها خصيصًا لتناسب تلك الحقبة الزمنية، كما جرى الاستعانة بفريق عالمي في تصميم المعارك داخل المسلسل وهو نفس الفريق الذي عمل على المسلسل الشهير «Game Of Thrones».