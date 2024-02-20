محافظ الغربية: مدينة زفتى تجني ثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان.

جولة تفقدية

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة زفتى، وتابع أعمال الجسر الترابي بطول 10 أمتار بالمرحلة الثانية من طريق طنطا- السنطة – زفتى الحيوي، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى ، بطول 10 كيلومترات وعرض 11.25 متر .

وأشار إلى أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، مؤكدا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين، وتابع المحافظ الجوله بتفقد اعمال الرصف والتطوير بطريق نهطاي حنون و طريق مصرف العطف.

أعمال الرصف

واستمرت الجوله بمتابعة أعمال الرصف بطريق زفتى المحلة من حانوت حتى العزيزية بنسبة تنفيذ بلغت 23%، واختتم المحافظ الجوله بتفقد اعمال الرصف بطريق شبراملس كفر ششتا بنسبة تنفيذ 5%، كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بقرية نهطاي.