تقلبات أمشير في الإسكندرية.. 3 أيام أمطار غزيرة بسبب نوتي «السلوم والحسوم»

تشهد محافظة الإسكندرية تلقبات في شهر أمشير، لاسيما أنها محافظة ساحلية تضربها العديد من النوات خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى اضطرابات في حالة الطقس وسقوط أمطار غزيرة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تقلبات أمشير في الإسكندرية

وترتبط تقلبات أمشير في الإسكندرية بعدة نوات أهمها نوة السلوم والتي تضرب المحافظة يوم 2 مارس والذي يوافق 23 أمشير، وتستمر لمدة يومين يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح القادمة من منطقة السلوم بمحافظة مطروح، وذلك طبقاً لجدول هيئة ميناء الإسكندرية.

نوات تضرب الإسكندرية في أمشير

كما تشهد المحافظة خلال الأيام القادمة من شهر أمشير تأثير نوة الحسوم والتى تضرب المحافظة يوم 9 مارس والذي يوافق 30 امشير، وتعد آخر نوات الإسكندرية في فصل الشتاء، كما أنها تعد النوة الأشرس حيث تتساقط أمطار متفاوتة الشدة، التي يصاحبها الرعد والبرق الشديدين مع نشاط للرياح

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية من شهر أمشير إلى نوة الشمس الصغرى، إذ ضربت المحافظة 6 أيام، صاحبها سقوط أمطار غزيرة على مختلف نطاق المحافظة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.