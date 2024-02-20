مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية الدفع بسيارات متنقلة لخدمة المواطن السكندري في عدد من الأحياء والمناطق الواقعة بنطاق عملها ضمن أهداف الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

موعد تواجد سيارات المياه المتنقلة

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لـ خدمة العملاء بدء من اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر فبراير الجاري 2022 وحتى يوم 25 من الشهر ذاته.

- سيارة غرب: أمام مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من الساعة 9 صباحا وحتى 11.30 صباحا.

- سيارة وسط: أمام فرع البيطاش «العجمي والساحل» من الساعة 12 م وحتى 8 مساء.

- سيارة وسط: بشاير الخير 3 بجوار مسجد الشهيد الهامي «العجمي والساحل» من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء.

- سيارة شرق: أمام فندق آمون بالمنشية من الساعة 9 صباحا وحتى 2.30 مساء.

آلية التواصل مع سيارات المياه المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بأرقام هواتف لسيارات المياه المتنقلة للتواصل مع المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

خدمات السيارات المتنقلة لخدمة العملاء

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى أن سيارات المياه المتنقلة تقدم الخدمات الآتية للمواطنين « تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»

ولفتت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بخدمات الشركة.