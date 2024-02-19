للمصاريف اليومية.. بنك الإسكندرية يعلن عن حساب توفير جديد بعائد مرتفع

كشف بنك الإسكندرية، عن حساب توفير «بلس» الجديد، بعائد يصل إلى 15% سنويًا، يصرف شهري، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكر البنك، أن حساب توفير «بلس» يساعد على المصاريف اليومية، وإمكانية الادخار، ويتيح تأمين على الحياة.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية، نرصد في السطور التالية تفاصيل حساب توفير «بلس»، كما يلي.

تفاصيل حساب توفير «بلس»:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

- حساب توفير ذو عائد شرائح تصاعدي، يصرف شهريًا لحساب العميل على أقل رصيد في الحساب، خلال الشهر، بدءًا من رصيد 10,000 آلاف جنيه أو 500 دولار.

- سيتم تعديل سعر العائد على بعض الشرائح اعتبارًا من 2024/3/1.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد 10 آلاف جنيه أو 500 دولار أمريكي.

تأمين على الحياة

- يتم تغطية العميل بتأمين على الحياة، بمجرد وصول رصيد الحساب الشهري النهائي إلى 10 آلاف جنيه.

- إمكانية زيادة مبلغ التأمين على الحياة بناءً على طلب العميل وبأقل تكلفة.

- تأمين العملاء إلى 64 عامًا.

- من حق الأفراد الطبيعيين فوق 21 عامًا.