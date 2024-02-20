حالة طقس الإسكندرية اليوم.. هل توجد أمطار؟

بالتزامن مع انتهاء نوة الشمس الصغرى يبحث المواطنون عن طقس الإسكندرية، وطرحوا العديد من التساؤلات والتي من أهمها: هل ستسقط أمطار جديدة على الإسكندرية؟ إذ تعرضت المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على مدار الأيام الماضية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتكون الغيوم الجزئية.

طقس الإسكندرية.. هل يوجد أمطار؟

وحول طقس الإسكندرية وهل يوجد أمطار؟ قال بيان هيئة الأرصاد الجوية إن المحافظة تتعرض اليوم إلى فرص سقوط أمطار تصل إلى 30% وتكون متوسطة إلى خفيفة على مدار اليوم مع تلقبات في حالة على مدار اليوم.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض المحافظة إلى نشاط للرياح اليوم على فترات متفاوتة كما سجلت درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية وبلغت الصغرى 11 درجة، فيما سجلت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج اليوم في البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يترواح ارتفاعها من 1.5 متر إلى 1.75 متر وتكون شمالية غربية.

يشار أن محافظة الإسكندرية تأثرت خلال الأيام الماضية بنوة الشمس الصغرى مما أدت إلى اضطرابات في حالة الطقس مع رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الجهات المعنية لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار لتسير الحركة المرورية أمام المواطنين.