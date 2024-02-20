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انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية لمدة 12 ساعة

كتب:

كيرلس مجدى
07:17 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
انقطاع المياه- أرشيفية

انقطاع المياه- أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، عن انقطاع المياه عن مناطق غرب المحافظة لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم، وحتى منتصف ليل الأربعاء.

سبب انقطاع المياه في الإسكندرية

وأوضحت الشركة، في بيان، أن انقطاع المياه يأتي بسبب أعمال الإحلال والتجديد في خط رئيسي بعرض 1000 متر مربع، بمدينة المكس خلف الثروة السمكية، مشيرة إلى أن مناطق انقطاع المياه ستشمل كل من الدخيلة والعجمي.

وناشدت الشركة المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أي خط أرضي، أو على 035815700.

 

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بقلم كيرلس مجدى