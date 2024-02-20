إقبال كبير على معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة المنيا.. السكر 27 جنيها

شهد معرض أهلا رمضان 2024 محافظة المنيا، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في اليوم الثاني من افتتاحه خاصة بعد طرح كميات كبيرة من السلع المخفضة، ومنها السكر الذي يتم بيعه بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتصل نسب التخفيض في معرض أهلا رمضان 2024 محافظة المنيا إلى 30% مقارنة بأسعار السوق، وذلك تخفيفًا للأعباء على كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك.

مكان معرض أهلا رمضان 2024 محافظة المنيا

ومعرض أهلا رمضان 2024 محافظة المنيا يوجد بجوار معهد الأورمان بشارع كورنيش النيل، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان، ويُفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يضم معرض أهلا رمضان 2024 محافظة المنيا مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل: الأرز، السكر، الزيت، الدقيق، المكرونة، اللحوم، الدواجن، المخللات, كما يُقدم المعرض عروضًا خاصة على بعض السلع الغذائية الأساسية.

معرض أهلا رمضان 2024 محافظة المنيا

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال افتتاح علي توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ولدعم الإنتاج المحلي، وتشجيع المواطنين على الشراء من المعارض الرسمية.