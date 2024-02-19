ضبط تشكيل عصابي متهم بتقليد العملات الأجنبية وترويجها في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص، لهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية واتخاذهم من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جرى استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (مبلغ من العملات الأجنبية «مُقلدة» - عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير - عدد 2 طباعة ألوان - ماكينة تغليف أوراق - ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية).