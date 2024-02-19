رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:39 م | الإثنين 19 فبراير 2024
مخالفات مرورية

مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 15 ألفا و860 مخالفة مرورية متنوعة، وبينها المخالفات التالية «478 مخالفة السير دون تراخيص، و53 دراجة نارية مخالفة، و8770 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و26 مخالفة موقف عشوائي، و477 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات شروط التراخيص»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

ضبط‏ 19779 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط‏ 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط‏ 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 34 مخالفة مرورية في حملة بشارع الهرم

ضبط‏ 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

«الداخلية»: ضبط‏ 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط ‏60 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات