احذر تجميد البيض ووضع هذه الأطعمة في الثلاجة.. تؤدي إلى التسمم

يلجأ العديد من الناس لإعادة تجميد بعض الأطعمة ومنها البيض، في تصور أن هذا التصرف يحافظ عليها، ولكن الحقيقة، ووفقا للدراسات، فإن تجميد بعض الأطعمة قد يؤدي لأضرار بالغة، تصل إلى حد التسمم الغذائي.

وبحسب موقع «better health»، فإن بكتيريا التسمم الغذائي تنمو وتتكاثر بشكل أسرع في درجة حرارة تتراوح بين 5 إلى 60 درجة مئوية، وكشف التقرير أن هناك بعض أنواع الطعام يمكن أن تنمو بها تلك البكتيريا بسهولة أكبر من غيرها.

تحذير من تجميد بعض الأطعمة في الثلاجة.. منها البيض

تشمل الأطعمة عالية الخطورة ما يلي:

- اللحوم النيئة والمطبوخة مثل الدجاج واللحم المفروم.

- منتجات الألبان مثل الكسترد والحلويات التي تحتوي على منتجات الألبان مثل الفطائر

- البيض ومنتجات البيض.

- المأكولات البحرية.

- الأرز المطبوخ والمكرونة.

- السلطات المجهزة مثل سلطة الكرنب وسلطات المكرونة.

- الأطعمة الجاهزة للأكل مثل السندويشات واللفائف والبيتزا.

ونصح التقرير بضرورة تجنب إعادة تجميد الطعام المذاب، ويمكن أن تنمو بكتيريا التسمم الغذائي في الأطعمة المجمدة أثناء تذويبها، كما أنه في حالة استخدام الميكروويف لتذويب الطعام، يجب طهيه مباشرة بعد تذويبه، حيث أنه من المرجح أن يحتوي الطعام الذي يتم تجميده للمرة الثانية على مستويات أعلى من بكتيريا التسمم الغذائي، بحسب التقرير.

تحذير من تجميد البيض.. يؤدي إلى التسمم

في المقابل تحدث موقع «vinmec» عن تجميد البيض، مؤكدا أنه لا يمكن تخزين جميع أنواع البيض مجمدة، باستثناء بعض أنواعها.

ووفقًا لكل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS)، لا ينبغي أبدًا تجميد بيض الدجاج الني.

عندما تتجمد البيضة النية، يتمدد السائل بداخلها ويمكن أن يتسبب في تشقق القشرة، ونتيجة لذلك، يمكن أن تتلف المكونات الداخلية للبيضة بسهولة وتزيد من خطر العدوى البكتيرية، بالإضافة إلى ذلك، من خلال تجميد البيض الني، قد يؤثر على نسيج قشر البيض سلبًا، لأنه في هذه المرحلة يصبح صفار البيض سميكًا ويشبه الهلام، قد يؤدي ذلك إلى زيادة صعوبة استخدامها في الطهي أو فقدان الماء بعد إذابة التجميد.

وبحسب (FDA) لا يُنصح أيضًا بتجميد البيض المسلوق، لأن بياض البيض يمكن أن يصبح لينًا ومائيًا عند إذابة تجميده.

طريقة تبريد الطعام بعد طهيه

ووجه التقرير نصائح لإعادة تبريد الطعام بعد طهيه، والتي تأتي على النحو التالي:

- ضع الطعام الساخن في أطباق أو افصله إلى أجزاء أصغر للمساعدة في تبريد الطعام في أسرع وقت ممكن.

- لا تضع الطعام الساخن جدًا في الثلاجة.

- انتظر حتى يتوقف البخار عن الصعود من الطعام قبل وضعه في الثلاجة.